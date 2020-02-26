اللجنة الفنية لمشروع احياء روح الموصل تعقد اجتماعها الرابع

(المستقلة)..بدأت اللجنة الفنية الرابع لمشروع احياء روح الموصل، اليوم الاربعاء، اجتماعاتها التي تستمر حتى يوم غد الخميس ٢٧ من الشهر الجاري.

وقال مدير عام دائرة الصيانة الاثرية في هيئة الاثار والتراث اياد حسن عبد حمزة في تصريح صحفي ان منظمة اليونسكو- مكتب العراق تقيم اجتماعها الرابع لمشروع احياء روح الموصل عن طريق اعادة بناء معالمها التاريخية ،جامع النوري وماذنة الحدباء.

واضاف ان المشروع ممول من دولة الامارات العربية والمنفذ للمشروع مكتب اليونسكو في العراق معلنا ان اللجنة ستزور جامع النوري ويوم الخميس يعقد الاجتماع في المركز الثقافي والاجتماعي في مدينة الموصل.

واشار حمزة الى ان الاجتماع يحضره مدير عام التحريات والتنقيبات، والوقف السني، ومحافظة نينوى ،ومفتشية اثار وتراث نينوى، ودائرة الصيانة.

يذكر ان عصابات داعش الاجرامية قامت بتفجير جامع النوري وماذنة الحدباء اهم شواخص المدينة الاثارية والتراثية للموصل.