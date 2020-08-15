اللجنة العليا : تقرر استمرار حظر التجوال الجزئي من 10 مساءً إلى 5 فجراً

(المستقلة)… أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرارات عدة منها استمرار الحظر الجزئي في البلاد.

وذكرت وكالة الانباء العراقية ان” اللجنة قررت استمرار حظر التجوال الجزئي ويطبق يومياً من العاشرة مساءً إلى الخامسة فجراً”.

وأضافت أن “اللجنة قررت رفع التسكين واطلاق العلاوات والترفيعات للملاكات الصحية”.

وأوضحت أن “اللجنة قررت ايضاً منع التنقل بين المحافظات الإ للضرورة القصوى، مع السماح للدارسين في الخارج بالمغادرة عبر المنافذ البرية”.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 15 آب 2020 ، مسجلة 4293 اصابة جديدة بكرونا و 76 حالة وفاة خلال 24 ساعة .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص ( 18295) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1263650 ) .

واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2571) حالة شفاء في العراق .(النهاية)