اللجنة العليا تعلن حظر تجوال لمدة 9 ايام وتصدر عدة قرارات لمواجهة خطر كورونا

(المستقلة)… اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة لمواجهة فيروس كورونا في العراق اليوم الاحد جملة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن الكاظمي ترأس اليوم اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وأشاد الكاظمي في بداية الاجتماع بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش الأبيض وهو يتصدى لفايروس كورونا، ويعالج المصابين، مبينا أن على الجميع تقدير دورهم ودعم جهودهم.

وأشار الكاظمي الى أهمية الوعي المجتمعي لمواجهة خطر كورونا ومنع انتشاره وضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد الوقائية التي أصدرتها المؤسسات الصحية من أجل تطويق الجائحة والتقليل من مخاطرها وتأثيراتها على صحة الفرد والمجتمع.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جملة من القرارات:

أولا/ فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس 30/7/2020 ولغاية يوم الأحد 9/8/2020، وينظر بالحظر بعد عطلة العيد.

ثانيا/ إعادة فتح العيادات الخاصة على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المعدّة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ثالثا/ إعلان وزارة الصحة عن فتح المجال للمستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي، على أن تقدم لهم جميع التسهيلات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة.

رابعا/ تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجانب الكويتي، لتسهيل دخول صهاريج الأوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي.

خامسا/ قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين بتقديم دراسة بشأن فتح بوابة الكترونية للاستشارات الطبية من قبل الملاكات الطبية في وزارة الصحة.

سادسا /إقرار توصيات فريق إعداد الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا في المطارات العراقية.

سابعا / قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن تطبيق الشروط الصحية ( لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم .

ثامنا/ قيام شبكة الإعلام العراقي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية، بشأن الوقاية من جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق يوم الاحد، عن تسجيل 2459 اصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 1900 حالة شفاء، فيما اشارت الى وفاة 78 نتيجة المرض بحصيلة جديدة لـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد.(النهابة)