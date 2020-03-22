اللجنة السباعية ترشح ثلاثة اكاديميين بدلا عن عدنان الزرفي

المستقلة ..كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، أن اللجنة السباعية المكلفة لاختيار رئيس للحكومة الانتقالية، رشحت ثلاثة أسماء بدلاً من المكلف عدنان الزرفي.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “اللجنة السباعية، اجتمعت في ساعات متأخرة من ليلة امس السبت، بغياب ممثلي تحالفي سائرون والنصر”.

وأوضح أن “اللجنة رشحت ثلاثة أسماء وهم: منير السعدي (رئيس جامعة كربلاء سابقا)، احمد الغبان (رئيس الجامعة التكنلوجية حاليا)، محسن الظالمي (رئيس جامعة الكوفة سابقا)”.

وكانت اللجنة قد فشلت في وقت سابق في ترشيح رئيس وزراء، الامر الذي دفع رئيس الجمهورية برهم صالح الى تكليف النائب عدنان الزرفي.