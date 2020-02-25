اللجنة البرلمانية لدراسة المنهاج الحكومي تعقد اجتماعها الاول 

(المستقلة).. عقدت لجنة دراسة المنهاج الحكومي اجتماعها الاول برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الثلاثاء، لبحث المنهاج الوزاري الذي اعدته الحكومة المكلفة والمزمع منحها الثقة في جلسة استثنائية يعقدها مجلس النواب الخميس المقبل .

وقال الكعبي : ان اهمية هذا المنهاج يأتي من كونه الاطار العام لعمل الحكومة المقبلة والمعّد وفق اسس واولويات تحكمها طبيعة المرحلة الراهنة ، ولا تعد منهجا تفصيليا لعمل الوزارات التي ستكلف بإعداد منهج تفصيلي خاص بكل منها فضلا عن احتواءه على جداول زمنية “.

وتضمن المنهاج عدة محاور تتعلق بالتهيئة للانتخابات المقبلة وسيادة القانون واعادة هيبة الدولة والاصلاح الحكومي الذي ينقسم الى عدة محاور اغلبها اقتصادية تخص حياة المواطنين والقطاعات الخدمية والبنى التحتية وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية .

وأبدى المجتمعون ملاحظات مهمة بشأن فقرات المنهاج الذي ارسله رئيس الوزراء المكلف، واقترحت اللجنة اضافة احد النواب والمستشارين السياسي والمالي للمجلس الى عضويتها وبحسب الاختصاص.

يشار الى ان مجلس النواب شكل لجنة برلمانية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب وعضوية كل من النواب محمد السوداني والنائبة فيان صبري ، و المستشارين في مجلس النواب، لدراسة المنهاج الحكومي قبل عرضه للتصويت خلال جلسة منح الثقة الخميس المقبل “.