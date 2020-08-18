التربية البرلمانية : تدوير المناهج للعام الماضي ستوفر 200 مليار دينار

المستقة / سرى جياد / – اقترحت لجنة التربية في مجلس النواب تدوير مناهج العام الماضي لاستخدامها من قبل الطلبة والتلاميذ خلال العام الدراسي الحالي.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي لـ” المستقلة” ان اللجنة قدمت مقترحاً الى وزارة التربية لتدوير مناهج العام السابق وتوزيعها على الطلبة والتلاميذ خلال العام الدراسي الحالي،مبيناً ان المناهج التي وزعت العام الماضي لم تستهلك خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب بسبب التظاهرات ومن ثم انتشار فيروس كورونا.

وبين الزاملي ان هذه العملية يمكن ان توفر للدولة ماقيمته 200 مليار دينار من عملية طبع المناهج،بالتزامن مع الازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد في الوقت الحالي.