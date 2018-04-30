اللبنانية نادين الراسي تعلن اعتزالها ..!

(المستقلة)..نشرت الممثلة نادين الراسي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو من داخل أحد اللقاءات التلفزيونية، معلنة اعتزالها الظهور الإعلامي.
وعلقت: “ومن بعد هالحلقة، اسمحولي أُعلن اعتزالي، أيّ عدم ظهوري بأي مقابلة وشكرًا… بتشوفوني بأعمالي إن شالله”.
#Repost @entaonline with @get_repost ・・・و من بعد هالحلقة اسمحولي أُعلِن إعتزالي أيّ عدم ظهوري بأي مقابلة و شكرًا 🙏🏻 بتشوفوني بأعمالي انشالله ♥️♥️♥️♥️ برنامج #أنت_أونلاين يستضيف الفنانة اللبنانية #نادين_الراسي .. انتظرونا يوم الثلاثاء الساعة العاشرة مساءً على #تلفزيون_دبي مع الإعلامي اللبناني #وسام_بريدي @dubaitv @wissambreidy @nadinealrassi @onawaan