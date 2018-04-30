اللبنانية نادين الراسي تعلن اعتزالها ..!

(المستقلة)..نشرت الممثلة نادين الراسي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو من داخل أحد اللقاءات التلفزيونية، معلنة اعتزالها الظهور الإعلامي.

وعلقت: “ومن بعد هالحلقة، اسمحولي أُعلن اعتزالي، أيّ عدم ظهوري بأي مقابلة وشكرًا… بتشوفوني بأعمالي إن شالله”.