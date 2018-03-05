اللبنانية ريتا حايك بفستان ساخن في حفل الأوسكار

(المستقلة)..قد لا تهم صور فساتين وبدلات نجوم الأوسكار الكثير منا، لكن هذا العام الأمر مختلف، خاصة مع وجود تنافس عربي على الجوائز.

وكان الحضور العربي الأبرز من نصيب الفيلم اللبناني “قضية رقم 23″، والمعروف دولياً باسم “إهانة” للمخرج زياد دويري، والذي نافس على جائزة “أفضل فيلم أجنبي”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها فيلم لبناني إلى القائمة النهائية للترشيحات، لكن -مع الأسف- لم يحالف الحظ صناع الفيلم.

وبعيداً عن ذلك، فقد ظهرت نجمة الفيلم اللبنانية، ريتا حايك، على السجادة الحمراء، بفستان ساخن من تصميم اللبناني إيلي صعب.

ورغم امتلاء الفستان بألوان مختلفة وفتحات جريئة، بالإضافة إلى ظهرٍ وصدرٍ مكشوفين، فإنه اتسم بالبساطة، كما جاءت تصفيفة شعر ريتا مناسبة للفستان.