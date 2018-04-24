اللامي يفوز بدورة جديدة نقيبا للصحفيين بـحصوله على 1093 صوتا من 1329

(المستقلة)… جدد الصحفيون العراقيون الثقة بنقيبهم مؤيد اللامي لدورة جديدة بحصوله على 1093 من مجموع 1329 صوتا.

ونال الزميل خالد جاسم 700 صوت ليحصل على منصب النائب الاول للنقيب والزميل جبار اطراد نائبا ثانيا بحصوله على 591 صوتا.

ولمجلس النقابة نال كل من الزملاء سعد محسن 755 صوتا وحسن العبودي 742 صوتا وناظم الربيعي 553 صوتا وسناء النقاش 508 اصوات وبان فائق 492 صوتا ومحمد حنون 476صوتا.

وفاز بعضوية لجنة المراقبة كل من الزملاء كاظم تكليف بحصوله على 601 صوتا ومحمد سلام 343 صوتا وعمار منعم 229 صوتا.

وللجنة الانضباط فاز الزملاء فراس الحمداني بعد حصوله على 463 صوتا ورعد المشهداني 329 صوتا وكريم كلش227 صوتا .

ومؤيد عزيز جاسم اللامي متزوج – لديه ثلاثة أبناء

• المنصب المحلـي : نقيب الصحفيين العراقيين

• المنصب العربـــي : رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب

• المنصب الدولـــي : عضو اللجنة التنفيذية للاتحــاد الدولــــــــي للصحفيين

• التحصيل الدراسي : بكالــوريوس

• الكلية / الجامعــة : كليـة الإعلام / جامعـة بغـــداد

• التخصص الدقيق : الإعلام

• السكـــــــــــــــــن : العـراق – بغــداد

• رقــم الهاتـــــــف : 009647802214738

• البريد الالكتروني : moaidallami@gmail.com

ثانيا :- المواقع التي تسنمها :-

1. نقيب الصحفيين العراقيين / بغـداد 2008-ـ 000

2. رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب / القاهرة 23/5/2016 -ـ 00

3. عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين / بروكسل 29/5/2010

4. نائب رئيس منظمة العهد الدولي لحماية الصحفيين / ممثلا عن أسيا / جنيف 2009

5. النائب الأول رئيس الاتحاد العام للصفيين العرب 10/1/2013

6. أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين 2007

7. عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين 2003

8. عضو أول لجنة تحضيرية لنقابة الصحفيين العراقيين 2003

ثالثـا :- المواقـع الصحفيـة المحليـة :-

1- رئيس مجلس الإدارة – رئيس تحرير صحيفة الزوراء 2008- ألان

2- رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للإنباء ( نينا ) 2008- ألان

3- نائب رئيس تحرير جريدة الزوراء 2005

رابعـاً :- ابـرز الانجـازات المحليـة :-

1- أقرار قانون حماية الصحفيين العراقيين

2- العمل على إقرار تقاعد الصحفيين

3- أقرار تقاعد شهداء الصحافة العراقية

4- تخصيص قطع أراض للصحفيين في بغداد والمحافظات

5- المكافأة التشجيعية السنوية للصحفيين

6- تخفيض أجور النقل في الخطوط الجوية العراقية

7- علاج الصحفيين المصابين والمرضى داخل وخارج البلد

8- أطلاق جائزة بغداد الكبرى للصحافة لتشجيع المبدعين

9- استلام الصحفيين السيارات من الشركة العامة لتجارة السيارات استثناءا من الضوابط

10- إشراك الصحفيين في دورات تطويرية داخل وخارج البلد

11- استثناء الصحفيين من نظام الزوجي والفردي لسير المركبات في بغداد

12- حضور عددا من المؤتمرات العربية والدولية

13- أقامة النشاطات المتنوعة مع الوزارات والجهات ذات العلاقة

خامسـاً:- ابرز الأنشطـة الدوليـة :-

1- حضور مؤتمرات القمة العربية

2- حضور اجتماعات وزراء الإعلام والثقافة العرب

3- إلقاء محاضرات وأوراق عمل صحفية في الأمانة العامة للجامعة العربية

4- لقاء عددا من الرؤساء والملوك العرب لدعم الصحافة العربية

5- لقاء ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة

6- الإسهام في أطلاق سراح الصحفيين العرب والأجانب في عدد من البلدان :- ( ليبيا – مصر – سوريا – تونس – موريتانيا – العراق

7- الحصول على قطعة أرض لبناء مقر جديد للاتحاد العام للصحفيين العرب في القاهرة

8- الحصول على عشرات الجوائز والشهادات التقديرية وكتب الشكر والتقدير

9- ترؤس عددا من اللجان الفاعلة في الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين

10- حضور المؤتمرات التي تقيمها النقابات والاتحادات الصحفية العربية والدولية