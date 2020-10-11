اللامي : لجنة التحقيق باستهداف السفارات تمثل رسالة اطمئنان للمجتمع الدولي

المستقلة/ – اكدت نقيب المحامين السابقة احلام اللامي :” ان اللجنة الخاصة بالتحقيق باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية .. قانونية وتمثل رسالة اطمئنان للمجتمع الدولي “.

وقالت في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد :” ان رئيس الوزراء اشرك كل المفاصل الامنية في هذه اللجنة لتأكيد عدم وجود شبهات على احد منها .

واضافت اللامي :” ان تشكيل هذه اللجنة رسالة للجهات الدولية ، بان اللجنة تتحمل مسؤولية البحث والكشف عن الجماعات الخارجة عن القانون التي تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية “، مبينة ان تشكيلها ، قانونا ، من صلاحيات رئيس الوزراء الادارية وتكون مهمتها تنفيذية لاقضائية”.

يذكر ان القائد العام للقوات المسلحة يشرف على اللجنة الامنية الخاصة بالتحقيق في استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية ، التي تضم قيادات عسكرية واستخبارية.