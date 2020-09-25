اللامي : عمل اللجنة ما زال مستمرا رغم الملفات الكبيرة في وزارة الكهرباء

المستقلة / -قال عضو لجنة تحقيق عقود الكهرباء النائب علي اللامي،إن عمل اللجنة ما زال مستمرا رغم الملفات الكبيرة في وزارة الكهرباء، مؤكدا ان النتائج ستعرض في الايام المقبلة.

وقال اللامي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الجمعة، إن “اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر بعقود الكهرباء مستمرة في عملها ولم تتوقف”، لافتا إلى أن “عمل اللجنة كبير لأن ملفات وزارة الكهرباء كثيرة وكبيرة وتم عقد أربع إلى خمس جلسات ولقاءات بخصوص هذا الموضوع مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء وكذلك أربع جلسات مع هيئة النزاهة”.

وأضاف، أنه “تم إرسال جميع العقود من العام 2015 وهذه العقود تحتاج إلى فنيين لتثبيت الخلل وهدر المال العام فيها وهناك توصيات ونتائج من قبل اللجنة ستعرض في الأسبوع المقبل”.