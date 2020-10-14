اللاجئ الصغير في مهرجان سان باولو السينمائي الدولي

المستقلة /منصور جهانی/.. يشارك فيلم “اللاجئ الصغير” من إخراج بتين قبادي وإنتاج محمد أحمدي في قسم “المخرجون الجدد” في النسخة الـ 44 من مهرجان “سان باولو” السينمائي الدولي في البرازيل.

و فيلم “اللاجئ الصغير” (مهاجر کوچولو) The Little Refugee إنتاج مشترك بين إيران وتركيا عام 2019؛ وتعد مشاركته في مهرجان سان باولو أول ظهور دولي له.

يجمع “اللاجئ الصغير” مجموعة من الممثلين من إيران وتركيا، و لعب نادر فلاح، وفرشيد جويلي، وبريا وزيري، وعزيز شابكورت، وسوات أفستا، ومحمد رضا عقدايي، إلى جانب يوسف محمود عبد القادر ومحمد محمود عبد القادر، دور ممثلين يافعين في الفيلم.

ويعد هذا الفيلم ثاني فيلم روائي طويل للمخرج “بتين قبادي” بعد فيلم “رجال” (مردان) Mardan الذي مثل العراق في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والثمانين عام 2015، وبعد طرحه في دور السينما حول العالم وحضور العديد من المهرجانات الدولية في جميع أنحاء العالم؛ مثل: “تورونتو” السينمائي الدولي الرابع والثلاثون في كندا، مهرجان “سياتل” السينمائي الدولي الحادي والأربعون في أمريكا، ومهرجان “غوا” السينمائي الدولي الحادي والأربعون في الهند، ومهرجان “غوتنبرغ” السينمائي الدولي الثامن والثلاثون في السويد، علاوة على أنه حصد العديد من الجوائز الدولية المرموقة.

وينعقد مهرجان “سان باولو” السينمائي الدولي في البرازيل، بمشاركة 198 فيلم لمخرجين من 71 دولة في مختلف الفئات التنافسية وغير التنافسية، من ضمن قسم “نظرة دولية” ، قسم مسابقة “المخرجون الجدد”، قسم “البرازيل”، قسم “العروض الخاصة”، قسم “الجوائز”، قسم “حقوق الإنسان” وقسم “الحملات” في الفترة من 22 تشرين الاول/أكتوبر حتى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 على الانترنت بسبب تفشي جائحة كورونا.