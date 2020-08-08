اللآمي يدعو لتحديد نسبة لتعيين خريجي الهندسة والإختصاصات الآخرى

(المستقلة)… دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللآمي، الى تحديد نسبة سنوية لتعيين خريجي كليات الهندسة والعلوم السياسية والإختصاصات الآخرى.

وقال اللآمي في تغريدة له على تويتر ” ‏من الضروري ايضا تحديد نسبة سنوية محددة لتعيين من تخرج من كليات الهندسة والعلوم السياسية والإختصاصات الاخرى خصوصا ان آلاف الموظفين بإختصاصات مختلفة يحالون على التقاعد سنويا وتكون درجاتهم شاغرة اي التعيين يكون ضمن الحذف والإستحداث لتكون هناك بارقة أمل للذين انهوا دراساتهم الجامعية”. (النهاية)