الكويت : 65 حالة احتيال مصرفي منذ بداية 2020

المستقلة /اكتشفت الجهات الرقابية والمصرفية بالكويت 65 حالة احتيال مصرفي، منذ بداية العام الجاري فقط، تصل قيمتها إلى نحو 68 مليون دولار.

وقالت مصادر مصرفية في الكويت، إنه يتم حالياً التحقيق في جميع هذه الحالات، وأخذ شهادات الضحايا للوصول إلى المحتالين.

وتمت عمليات الاحتيال على عملاء البنوك الكويتية عن طريق الهواتف، حيث يقوم المحتالون بالاتصال بالضحية أو إرسال رسائل نصية له من خلال حسابات تشبه الحسابات المصرفية، ويقومون بطلب بعض البيانات المصرفية الخاصة بالضحايا تحت مسمى طلب تحديث البيانات المصرفية للعميل حتى لا يتم وقف الحساب المصرفي الخاص به.

وعند وقوع الضحية في هذا الفخ يقوم المحتالون فوراً بسحب جميع الأموال من هذه الحسابات المصرفية وتصفيرها، وهو أمر لا تستطيع البنوك التدخل فيه، نظراً لأن عمليات سحب الأموال تتم بطريقة طبيعية من خلال بيانات العميل السليمة”.

وحسب المصادر المصرفية، فإنه يتم حالياً استحداث بعض الإجراءات الأمنية لتعمل البنوك على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتأمين أجهزة السحب الآلي في البلاد، بالإضافة إلى العمل على توعية العملاء بطرق التواصل الآمنة مع البنوك، وعدم الإفصاح عن أي معلومات خاصة بالحسابات المصرفية لأي شخص من دون التأكد من أنه يتواصل مع البنوك، وليس شخصا محتالا، وذلك في أعقاب انتشار هذه الشكاوى التي تأتي بمبالغ ضخمة.

وسارع اتحاد مصارف الكويت إلى التحذير من عملية الاحتيال المصرفي وتوعية عملاء البنوك بمخاطرها.