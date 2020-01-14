الكويت ينهي مغامرة الفيصلي الأردني في دوري أبطال آسيا

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز الكويت الكويتي على مضيفه الفيصلي الأردني بثنائية مقابل هدف، مساء الثلاثاء، في الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال آسيا، ليحصد بطاقة التأهل للدور الثاني، وينهي مغامرة “الزعيم” مبكرا.

الفيصلي بدأ في التسجيل مبكرا، عن طريق أنس الجبرات في الدقيقة العاشرة من اللقاء الذي أقيم بملعب عمان الدولي، فيما أحرز يوسف ناصر هدف التعادل للكويت في الدقيقة 34.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي، ونجح فهد الهاجري في تسجيل هدف الفوز القاتل للكويت في الدقيقة 119.

وضرب فريق الكويت موعدا مع استقلال الإيراني، الثلاثاء المقبل، في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال آسيا.

في المقابل اتجه الفيصلي إلى دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي.