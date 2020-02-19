الكويت.. منع وزيرين سابقين من السفر

المستقلة / أصدرت السلطات الكويتية، الثلاثاء، قرارا بمنع وزيرين سابقين من السفر خارج البلاد.

وذكرت “القبس” الثلاثاء، أن وزارة الداخلية الكويتية تلقت كتاباً من محكمة الوزراء يوم أمس، يفيد بأنه تم: “إصدار منع سفر على وزير الداخلية السابق خالد الجراح ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وآخرين، وذلك ضمن إجراءات وتحقيقات”.

وتسعى الحكومة في الكويت إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية ومعالجة المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد في البلاد.