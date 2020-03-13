الكويت توقف خطبة وصلاة الجمعة

المستقلة /قررت السلطات الكويتية إيقاف خطبة وصلاة الجمعة اليوم وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، الجمعة، في بيان على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إنه “بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعه هذا اليوم وحتى إشعار آخر”.

وأضافت “وكلٌ يصلي ظهراً في بيته”.

وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اجتمعت أمس وأصدرت فتوى تنص على أنه في حال وجود وباء سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهراً في منازلهم.