الكويت توقف جميع الرحلات الجوية من وإلى كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

(المستقلة) أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الاثنين، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية؛ وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» هناك، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وقالت الإدارة في بيان صحفي إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.

وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من هذه الدول نظرا إلى الوضع الحالي

وقبل قليل أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تأكيد إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من جمهورية إيران الإسلامية (من طهران وقم) فجر اليوم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وبذلك يصل عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى خمس حالات إلى الآن.

وقالت الوزارة، إن المسافرتين كانتا ضمن المسافرين على متن تلك الرحلة وقد وضعتا في الحجر الصحي الإجباري وتم نقلهما مباشرة من المطار إلى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19») منذ وصولهما لأنهما تعانيان بعض أعراض المرض.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص وذلك للحفاظ على صحة المجتمع.