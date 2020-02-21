الكويت توقف الرحلات الجوية من وإلى إيران

المستقلة /أوقفت الكويت، الخميس، الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس “كورونا” الجديد، وخصوصا في أماكن التجمعات مثل مدينتي قم ومشهد الإيرانيتين.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، عن وقف جميع رحلاتها إلى إيران نظرا لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس “كورونا”.

وأفادت الخطوط الجوية عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر”: “بأنه وبتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع الرحلات إلى إيران اعتبارا من تاريخه، نظرا لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض “كورونا”.

وأضافت أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد لمواجهة الفيروس المستجد، وتحاشيا لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب.

وكانت وزارة الصحة قد دعت إلى تجنب السفر إلى مدينة قم الإيرانية، وأعلنت أنه سيتم فرض حجر صحي على كل القادمين منها إلى الكويت.

تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وبتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران الإسلامية اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض الكورونا -١

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مستشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا وهاب زادة، تسجيل 3 حالات جديدة للإصابة بفيروس “كورونا” في البلاد، وتحديد حالتين يشتبه في إصابتهما بالفيروس في شمال البلاد.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمواجهة فيروس “كورونا” الجديد تضم وزراء الداخلية والصحة والنقل والسياحة، إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة وممثل عن هيئة الأركان المسلحة الإيرانية.

ويأتي اجتماع هذه اللجنة عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس “كورونا” أمس الأربعاء في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران.