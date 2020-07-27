الكويت تمنع سفر 12 من المشاهير

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قراراً بالتحفظ على أموال مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضدهم بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية، إذ كشفت المصادر أن القائمة شملت 12 متهما.

وكانت مصادر قد أكدت لـ«عكاظ» تحقيق الأجهزة الأمنية في الكويت في حقيقة فاتورة إعلان صدرت لأحد المشاهير بـ500 ألف دينار (نحو 6 ملايين ريال) وهي قيمة إعلان واحد نفذه المشهور على حد زعمه لإحدى الشركات.

فيما تدور التحقيقات عن ألاعيب مارسها المشاهير ممن تدور حولهم الشبهات ممن تضخمت حساباتهم البنكية عبر عرض سلع تجميل وأدوات كهربائية على متاجر خاصة بهم «بوتيكات» وبعد عرضها لمتابعيهم بأقل من ساعة يتم الإعلان عن انتهاء الكمية ويظهر المشهور شاكرا متابعيه على ثقتهم وسرعة شراء المنتج وهو في الحقيقة يعرض بكميات قليلة لا تتجاوز 5 حبات والهدف منها خداع البنوك لإدخال الأموال المغسولة إليها.

وكشف التحقيقات امتلاك أحد المشاهير «يختاً» وطائرة خاصة، فيما تضخمت ثروة أحد المتهمين خلال عامين لتصل إلى 36 مليون ريال مع امتلاكه أسطولا من السيارات وعددا من المحال التجارية التي يخفي خلفها نشاطه.