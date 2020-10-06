الكويت تمنح كل مواطن 50 الف دولار سنوياً

المستقلة … كشفت تقارير صحفية حديثة عن ورقة عمل تقدم مقترحاً في دولة الكويت يهدف الى استبدال جميع انواع الدعم المقدمة للمواطن الكويتي الى راتب سنوي يبلغ 50 الف دولار امريكي مدى الحياة.

ورقة العمل تضمنت ان يحصل جميع المواطنين على هذا الراتب السنوي في سن العمل، وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فأن الغاية من هذه الخطوة التي يمكن تطبيقها فهي لتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وللحد من الهدر في فاتورة الدعم، بما يسمح للحكومة الخروج من عنق الزجاجة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في الكويت.

واوضح تقرير اخر صدر عن موقع اقتصادي كويتي ” كويت أمباكت ” أن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة ستعمل على تخفيف عبء التوظيف على حكومة الكويت والتي ستعمل ايضاً على تقليل هدر المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة.

ويهدف الاقتراح إلى تقديم حل غير تقليدي لمواجهة “المشكلة الأزلية في اقتصاد الكويت” يرضي جميع الأطراف ويضمن الحد الأدنى من ردود الأفعال السياسية المعارضة.