الكويت تمدد عطلة الدراسة لأسبوعين

المستقلة /قررت الحكومة الكويتية، الاثنين، تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين، بسبب فيروس كورونا.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأسبوعي الإثنين، تمديد القرار السابق بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 15 آذار حتى يوم الخميس 26 من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة الكويتية قد قرر في وقت سابق خلال اجتماع استثنائي برئاسة الشيخ صباح الخالد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة لمدة أسبوعين.

وذلك ضمن خطة الطوارئ الصحية المتبعة والإجراءات الوقائية اللازمة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت وزارة الصحة الكويتية أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها تتعامل مع حدث عالمي لا يخص الكويت وحدها بل يشمل جميع دول العالم، مشيراً الى ان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، يبلغ اكثر من 106 آلاف حالة.