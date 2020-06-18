الكويت تقرر العودة التدريجية للحياة أسبوعا وتخفف حظر التجول

(المستقلة)… أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية يوم الخميس أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعا إضافيا.

وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد. وهناك خمس مراحل للعودة.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل ساعات حظر التجول وتخفيضه ساعتين ليبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا يوميا اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل.

كما قرر مجلس الوزراء رفع العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة ومیدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خیطان. (النهاية)