الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق والترفيه والتسلية

المستقلة /ذكرت وكالة الأنباء الكويتية على تويتر أن الكويت قررت إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية.

وأضافت الوكالة أنه سيتم إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال والصالونات النسائية لوقف انتشار فيروس كورونا.

والسبت أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 إصابات جديدة، ما يرفع العدد إلى 104 حالات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الله السند، في تصريح صحفية، أن “الحالات الأربعة الجديدة منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، وحالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا”.

وأضاف السند أن “هناك حالتين جديدتين تماثلتا للشفاء ليصل عدد من أعلن شفاؤهم في الكويت إلى 7 حالات”.

وتابع أن “عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس يبلغ 97 حالة.”

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، كورونا بأنه “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعًا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب “كورونا” أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف و500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية ودينية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.