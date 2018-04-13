الكويت تشارك في مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

غادر الفنان احمد ايراج الكويت اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية وتحديدا الى الإسماعيلية للمشاركة في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي بفيلم (حاتم صديق جاسم) وهو من تأليف و إخراج وبطولة احمد ايراج .. ويشاركه البطولة نجم السوشيال ميديا الساخر احمد حمدي و الفنانة الشابة رانيا شهاب .

وصرح ايراج انه سعيد بمشاركة فيلمه في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي و تمثيل الكويت فيها ضمن المنافسة مع عدد كبير من الأفلام المشاركة في المهرجان من شتى دول العالم .

جدير بالذكر أن الفيلم عرض اول مرة في حفل اقيم في دار الأوبرا المصرية في القاهرة العام الفائت ، ومن ثم قدم كأول عرض عالمي في مهرجان دبي السينمائي الدولي ، وسيكون له جولات في عدة مهرجانات عربية و عالمية في الايام القادمة .

ايراج ما زال مستمرا في تصوير دوره في مسلسل (روتين) والذي سيقدم في شهر رمضان القادم ، ويستعد لإعادة عروض مسرحية (كلمتين وبس) التي حققت نجاحا جماهيريا منقطع النظير وحصلت على تفاعل غير طبيعي وذلك من خلال تأديته لدور الفنان الراحل عبدالحسين عبد الرضا .