الكويت تسجن الفنان خالد الملا عامين بتهمة “الإساءة للقضاء”

المستقلة …. أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت قرار بالسجن لمدة عامين لحق الفنان خالد الملا بتهمة الإساءة للقضاء.

كما قررت المحكمة الكويتية وقف نفاذ الحكم بكفالة مالية بقيمة تصل الى الف دينار كويتي بحق الفنان خالد الملا مع اخذ تعهد منه بحسن السيرة والسلوك لمدة عامين.

ووفقاً لمصادر كويتية، كانت وزارة الإعلام أوقفت أحد البرامج التلفزيونية العام الماضي إثر قيام خالد الملا بغناء أغنية ذات طابع سياسي تعرض فيها للقضاء بالإساءة.

ويقول خالد الملا انه يكن الاحترام والتقدير للقضاء الكويتي و أنه لا يقصد الإساءة اليه بأي شكل من الأشكال.