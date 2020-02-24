الكويت تسجل ثلاث اصابات و البحرين تعلن اول اصابة على اراضيها بفيروس كورونا

المستقلة/ اكدت اليوم الاثنين 24 فبراير 2020 وزارة الصحة الكويتية عن اكتشاف 3 اصابات بفيروس كورونا الجديد فيما سجلت البحرين من جهتها اول اصابة بالمرض المميت على اراضيها.

واكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) ان المصابين الثلاثة بالمرض،قدموا من مدينة مشهد الإيرانية، مضيفة نقلا عن وزارة الصحة أن اثنين من المصابين كويتي الجنسية يبلغ من العمر 53 عامًا، وسعودي يبلغ من العمر 61 عامًا لم تظهر عليهما أعراض المرض وان الاختبارات أكدت إصابتهما، بينما ظهرت أعراض الإصابة على شخص ثالث لا يحمل جنسية مقيم في الكويت ويبلغ من العمر 21 عامًا.

من جانبها، قالت وزارة الصحة السعودية في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين ان التنسيق قائم في ما يتعلق بالمصاب السعودي بالكويت مع وزارة الصحة الكويتية لمعالجته لافتا الى انه “سيبقى في الكويت الى حين شفائه بإذن الله، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية”.

اما وزارة الصحة في البحرين فقد اكدت تسجيل إصابة اول بحريني بفيروس كورونا قالت انه قدم من ايران مضيفة انه تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه ونقله فورًا للعلاج والعزل، حسبما أكدت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وكانت دول تركيا وأفغانستان والعراق والكويت قد أعلنت عن تعليق الرحلات الجوية وغلق الحدود مع إيران، حيث سجلت إيران أعلى نسبة للوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية امس الاحد عن ارتفاع عدد الوفيات في الصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 2592 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالمرض، الذي بدأ في الانتشار في ديسمبر الماضي إلى 2619 حالة وفاة.