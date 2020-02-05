الكويت.. تراجع فائض الميزان التجاري 14.2 بالمئة خلال 10 أشهر

(المستقلة) ممدوح سليمان/ أظهرت بيانات رسمية، تراجع فائض الميزان التجاري لدولة الكويت، بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2019.

وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الفائض التجاري انخفض إلى 7.98 مليارات دينار اي ما يعادل 26.3 مليار دولار أمريكي، خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، وفقا لوكالة الأناضول.

وكان فائض الميزان التجاري بالفترة المماثلة من 2018، بلغ 9.3 مليارات دينار ما يعادل 30.6 مليار دولار أمريكي.

وأوردات البيانات أن قيمة صادرات الكويت انخفضت 10.3 بالمئة خلال الفترة إلى 16.4 مليار دينار ما يعادل 54 مليار دولار، مقابل 18.3 مليار دينار ما يعادل 60.3 مليار دولار، بالفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما تراجعت قيمة الواردات بنحو 6.2 بالمئة إلى 8.47 مليارات دينار (27.9 مليار دولار)، مقارنة مع 9.03 مليارات دينار (29.7 مليار دولار) بالعشرة أشهر المماثلة من 2018.

وكان الفائض التجاري للكويت ارتفع بنسبة 68.3 بالمئة بالعام الماضي، إلى 36 مليار دولار من 21.4 مليار دولار في 2017.

والكويت، عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وتنتج 2.8 مليون برميل يوميا.