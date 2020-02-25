الكويت تدرس تعطيل المدارس بسبب كورونا

المستقلة /نقلت صحيفة كويتية عن مصدر حكومي، لم تسمه، أن هناك مباحثات لتعطيل الدراسة في المدارس خلال الأسبوع المقبل بسبب المستجدات بشأن وباء فيروس كورونا.

وقال المصدر لصحيفة “الراي” إن مجلس الوزراء يدرس تعطيل الدراسة لمدة أسبوع، بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية، اعتبارا من الأحد المقبل 1 آذار وحتى الخميس 5 آذار.

ويأتي هذا التطور في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، بناء على توصية من وزارة الصحة الكويتية.

وأكدت الفحوصات الأولية التي أُجريت في الكويت لقادمين من مدينة مشهد الإيرانية وجود “ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة” حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة أن الحالات الثلاث، وهي الأولى في الكويت، كانت بين 700 شخص تم إجلاؤهم من مدينة مشهد الأسبوع الماضي.

ويتعلق الأمر بمواطن يحمل الجنسية الكويتية يبلغ من العمر 53 عامًا، والثانية لمواطن سعودي (61 عامًا)، إلّا أن حالتهما الصحية طبيعية ولم تظهر عليهما أعراض المرض. بينما توجد حالة ثالثة من غير محددي الجنسية (21 عاما)، ظهرت عليها بوادر أولية للمرض.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظرا على دخول جميع السفن من الجمهورية الاسلامية. كما أوقفت السلطات رحلات الطيران، باستثناء رحلات خاصة بنقل المواطنين المتواجدين في إيران.