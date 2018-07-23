الكويت تتبرع للعراق بـ17 مولدا كهربائيا

(المستقلة)… قال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، محمد بو شهري، الأحد، إن الوزارة تبرعت للعراق بعدد 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلو وات.

وأضاف بوشهري في تصريح صحفي أن ذلك التبرع جاء “للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة العراقية”.

وتابع “إنه في ضوء الظروف الصعبة الراهنة التي يواجهها الأشقاء في العراق والمتمثلة في جانب منها بنقص حاد في الكهرباء، فقد وجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتقديم المساعدة العاجلة للعراق الشقيق”.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت الجمعة الماضية، إن الكويت ستزودها بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة في البلاد.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت فيديوهات لقافلة ناقلات للمولدات الكهربائية وصهاريج الوقود، متجهة إلى العراق وسط حماية أمنية.

ويأتي تزويد الكويت للعراق بالوقود، بعد قرار طهران إيقاف العمل بعقد مبرم مع بغداد منذ سنوات يقضي بتزويدها بـ1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بسبب الاحتياج الداخلي.

وكان العراق، يستورد الكهرباء من إيران للحد من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة، حيث تعرّضت البنى التحتية للطاقة إلى التدمير والإهمال؛ جراء عقود من الحروب والحصار.

وتزداد نقمة السكان على الحكومة في فصل الصيف (موسم الذروة)، مع تكرار الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، لتصل في بعض الأيام إلى 50 درجة مئوية. (النهاية)