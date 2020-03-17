الكويت تتبرع بـ10 ملايين دولار للعراق لدعم جهود مواجهة كورونا

( المستقلة) … تبرعت حكومة الكويت بمبلغ مالي قدره 10 ملايين دولار امريكي الى العراق دعما للجهود المبذولة في احتواء فيروس كورونا.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان اليوم، ان الكويت تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار للعراق لدعم جُهُود مكافحة فايروس كورونا.

وكان العراق قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 21 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة لترتفع عدد الاصابات في البلاد الى 154 في عدد من المحافظات وما عدا اقليم كوردستان.( النهاية)