الكويتية فجر السعيد تنتقد النجمة نجلاء فتحي

(المستقلة)..انتقدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها الممثلة المصرية نجلاء فتحي، موجهةً نصيحة إليها بأن لا تنشر صور لها وهي في هذا العمر لتحافظ على الصورة الجميلة التي يعرفها بها الناس وهي منهم.

ونشرت السعيد عبر صفحتها الخاصة صورتين لفتحي من إطلالتها الأخيرة وعلّقت عليهم بالقول:( عزيزتي نجلاء فتحي … اسطورة الجمال في السبعينات نصيحه من القلب لا تنشري لكي صور في هذه المرحله من عمرج ودعي الجمهور يعيش على صورتك القديمه .. أو أسألي زميلاتك كيف حافظن على جمالهم واتبعي نصائحم وعودي للظهور بلوك قريب للسابق ولكن بعمرك الحالي.. ميرفت أمين من جيلك لاتزال جميله جداً .. ناديه الجندي لازالت جميله .. وغيرهم وغيره حتى ايناس الدغيدي اللي مصوره معك لاتزال محافظه على رونقها في سنها الحالي …من قلب محبه عاشت سنوات على افلامك لا اريد ان أراكي بهذه الصوره حتى أظل أعيش على جمالك السابق)، حسب موقع الفن.

وبعد سلسلة من الردود على إنتقادها هذا من عدد من الفنانين والممثلين والذين طالبوها بحذف ما كتبته، ردّ صهر فتحي، المخرج ​خضر محمد خضر​، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً لها:” هي “فجر السعيد” ديه حاجة مهمة قوي؟ ولا متسلقة برضو”؟

يشار إلى أن هذه الإطلالة لفتحي تأتي بعد غياب لسنوات عن الظهور بعد إعتزالها التمثيل، وكان هذا الظهور لها هو الأول من يومين في كواليس تصوير مسلسل (لدينا أقوال أخرى)، للممثلة المصرية يسرا.