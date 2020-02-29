الكوكب الأحمر:تحديات العمارة خارج كوكب الارض

المستقلة… م. حنان الفلوجي / الفضاء منذ فترة طويلة استولت على خيالنا. عند النظر إلى المحيط فوقنا ، يحلم الكتاب والعلماء والمصممين على حد سواء برؤى جديدة لمستقبل على كواكب بعيدة. المريخ هو في قلب هذا الخطاب ، الكوكب الأكثر حياة في نظامنا الشمسي بعد الأرض. تستكشف المقترحات الخاصة بالكوكب الأحمر كيف يمكننا إنشاء عوالم جديدة للإنسانية في الفضاء الخارجي.

كما صرّحت مديرة التحرير السابقة كاثرين ألين ، فإن أحلامنا للحياة في الفضاء مصممة في الخيال ، مع رؤى تتراوح بين الرومانسية إلى الدستوب. في السنوات الخمس الماضية ، من المنازل الجليدية المطبوعة ثلاثية الأبعاد إلى أبراج الفطريات القابلة للتحلل الحيوي والموائل المحاكاة ، قد تبدو هذه المقترحات بعيدة المنال ، لكن SpaceX أعلنت عن خطط لبدء استعمار المريخ ، وفي الشهر الماضي ، أجرت بنجاح اختبار إجهاض على متن المركبة الفضائية Crew Dragon ، أحد المعالم النهائية قبل رحلة اختبار طاقمها.



في مقالته الأخيرة ، “العيش في الفضاء” هو الحل ، لكن ما هو السؤال؟ ، نظر المصمم والمعلم فريد سكارمن إلى كيف يمكن للمهندسين المعماريين والمصممين أن يكونوا أفضل مكان لمعالجة أسئلة العيش في الفضاء. ووفقًا له ، هناك ثلاثة عناصر ترتكز على الارتفاع الجديد لمقترحات الهندسة المعمارية في الفضاء: انخفاض تكاليف الإطلاق ، وسلسلة توريد للمادة والطاقة ، وإطار قانوني للموارد. “كل ما نحتاجه الآن هو جيل جديد من المهندسين المعماريين في المريخ لتصميم المباني المصنوعة من الخرسانة المريخية التي ستكون هياكل مناسبة للبشر للعيش والعمل فيها” ، وخلصت MIT Technology Review في تقريرهم عن نوع جديد من الخرسانة المصممة للاستخدام على المريخ.

في الوقت نفسه ، يقدم التصميم من أجل الحياة على المريخ مجموعة من مشاكل التصميم الجديدة. تستكشف المقالات التالية كيف ترتبط الهندسة المعمارية والتصميم بأحلامنا في المريخ وما قد تعنيه هذه المشاريع في المستقبل غير البعيد.

سباق الفضاء الجديد: 6 تحديات للعمارة خارج كوكب الأرض

حتى الآن ، تركز بنية الفضاء بشكل أساسي على الهندسة ، وتركزت على مشاريع مثل محطات الفضاء المدارية أو قوافل استكشاف المريخ ، بتكليف من وكالات الفضاء العالمية مثل وكالة الفضاء الأوروبية (أوروبا) أو وكالة ناسا (الولايات المتحدة الأمريكية). ولكن في السنوات الأخيرة ، انضم عدد متزايد من المتخصصين إلى التحدي المتمثل في تصميم بيئات مبنية خارج كوكب الأرض ، سباق الفضاء الجديد في القرن الحادي والعشرين.

هل ستكون هذه الخرسانة المستخدمة للبناء على المريخ؟

تم تطويره من قبل العلماء بقيادة لين وان في جامعة نورث وسترن ، هذه “الخرسانة المريخية” ليست سوى واحدة من العديد من التطورات العلمية التي ستكون مطلوبة لتحقيق الهدف الشعبي المتزايد المتمثل في إرسال البشر إلى الكوكب الأحمر واستعماره في النهاية (يبدو أنه غير مستعمر) القمر هو بالفعل قبعة قديمة – فقط أسأل مات ديمون).

لماذا أصبح الهبوط على المريخ مشروع تصميم كان المريخ معروفًا بجذب انتباه البشر ، وأقطاب الأعمال المثيرة للاهتمام مثل إيلون موسك وجيف بيزوس للذهاب في “سباق الملياردير الفضائي” والاستقرار على هذا الكوكب. لأن العالم يتحرك نحو أن يكون مجتمع الكواكب ، معرضين ؛ الانتقال إلى المريخ والتصاميم لمستقبلات مختلفة ، ومعالجة أخلاقيات وقلق وثقافة الإنسانية للحياة على الأرض وما وراءها.

Bjarke Ingels يستكشف العيش والبناء على المريخ

تعمل مجموعة Bjarke Ingels على مشروع مدينة مارس للعلوم بعد أن أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن المبادرة في عام 2017. وتهدف مدينة الأبحاث إلى أن تكون “نموذجًا عمليًا وواقعيًا” لمحاكاة الاحتلال البشري للمشهد المريخي. تم تصميم المشروع مع فريق من العلماء والمهندسين والمصممين الإماراتيين من مركز محمد بن راشد للفضاء.

AI SpaceFactory يبني 3D مطبوعة المريخ النموذج الأولي لناسا

أكملت شركة العمارة والتكنولوجيا AI SpaceFactory البناء المستقل لـ MARSHA ، وهو مقترح لموئل سطح المريخ لناسا. يعد الملجأ ثلاثي الأبعاد أحد خمسة متسابقين في المسابقة الدولية لتصميم وبناء موطن لطاقم من أربعة رواد فضاء في مهمة إلى المريخ.