الكهرباء : 12 مليار دولار تكلفة توفير الطاقة ويجب تعديل سعر التعرفة

(المستقلة)… اعلنت وزارة الكهرباء، ان توفير الطاقة وضمان ديمومة عمل المحطات التوليدية يكلف ميزانية الدولة نحو 12 مليار دولار كدعم حكومي مقدم للقطاع.

ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس عن المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي ان وزارته طالبت المؤسستين التشريعية والتنفيذية بثلاثة محاور ترسم خريطة طريقها للنهوض بواقع الكهرباء في البلاد، الاول يقضي بتعديل قانون الشركات على نحو يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية لعدم التمكن من النهوض بقطاع الطاقة من دون مشاركة هذه الشركات العالمية في صناعة الكهرباء وضمن معايير يتم الاتفاق عليها ومنها ان تكون نسبة العمالة العراقية 75 بالمئة ورؤوس الاموال المتحركة تكون داخل العراق وليس خارجه.

واضاف ان المحور الثاني يقضي بتعديل سعر التعرفة اذ لا يمكن ان يبقى سعرها مدعوما بنسبة تتجاوز الـ 93 بالمئة لا سيما ان صناعة الكهرباء تكلف الدولة سنويا 12 مليار دولار تقدم كدعم للمواطنين، وبذلك هي واحدة من الامور التي تستنزف ميزانية الدولة، مبينا ان الوزارة الان لا تستحصل الا سبعة بالمئة من الاجور وهناك مليونان و800 الف مشترك لم يسددوا اجور الجباية.(النهاية)