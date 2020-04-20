الكهرباء : خفضنا كمية الطاقة المستوردة من إيران بنسبة 75 بالمئة

المستقلة ..أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، تخفيض كمية الطاقة المستوردة من إيران بنسبة 75 بالمئة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات حاليا تغطي الحاجة المحلية بواقع تجهيز مستمر، عدا محافظتي صلاح الدين ونينوى اللتين تجهزان بمعدل 20 ساعة يوميا”.

واوضح ان “ارتفاع التجهيز يعود الى انخفاض الاحمال وإدخال وحدات توليدية جديدة للخدمة، اضافة الى اعتدال درجات الحرارة”، مبيناً ان “الوزارة لديها طاقات انتاجية اخرى من الممكن ان ترفد المنظومة بها في حال ازدياد الطلب، مبينا ان حجم الانتاج الحالي يقدر بـ ١٣٤٠٠ ميغاواط”.

واضاف ان “الوزارة ووفق هذه المعطيات عمدت الى خفض حجم الطاقة الموردة من الجانب الايراني عبر خطوط النقل، وكذلك استيراد الغاز المستخدم لتشغيل محطات التوليد، اذ اكتفت بخط نقل الكهرباء ميرساد/ ديالى الذي يجهز المحافظة ب 350 ميغاوط، بعد ان كان حجم الكهرباء المورد من ايران يصل الى 1200 ميغاوط تنقل عبر اربعة خطوط”.

وأكمل ان “الوزارة قامت ايضا بخفض كميات استيراد الغاز المجهز لمحطات الانتاج، إذ أوقفت الضخ باتجاه المحطات في الجنوب، بالاعتماد على وزارة النفط في توفير هذه المادة، موضحا ان الغاز الايراني يضخ حاليا بخط واحد يغذي محطات بسماية والمنصورية والقدس والصدر الغازية”.