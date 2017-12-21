الكهرباء تعلن رفع 94 تجاوزاً في البصرة

(المستقلة)… أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الأربعاء رفع 94 تجاوزاً في محافظة البصرة ، أن الحملات شملت مناطق حي المدراء، القبلة، حي الحسين، حي الجهاد، حي العباس، حي المهندسين، الجبيلة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان له تلقته (المستقلة) ان “الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب, تواصل حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في عموم محافظة البصرة”.

واضاف ان الحملات تضمنت رفع 94 حالة تجاوز مختلفة على كافة الأصناف، حيث كانت موزعة على 78 منزلي متجاوز بسحب خط واحد, و11 منزلي نظامي متجاوز، فضلاً عن 5 تجاوزات من الاصناف التجارية والصناعية والحكومية والزراعية.

وتابع المدرس أن الحملات شملت مناطق حي المدراء، القبلة، حي الحسين، حي الجهاد، حي العباس، حي المهندسين، الجبيلة.(النهاية)