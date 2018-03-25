الكهرباء تعلن خروج وحدات توليدية عن العمل بسبب سوء الاحوال الجوية

(المستقلة)… أعلنت وزارة الكهرباء خروج وحدات توليدية عن العمل بسبب سوء الاحوال الجوية، مشيرة الى الكوادر تعمل على إعادة الخطوط للعمل.

وقالت الوزارة في بيان له تلقته (المستقلة)… ان “سوء الاحوال الجوية التي شهدتها مناطق العراق يوم أمس السبت أدت إلى تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية (132) فولت حيدرية/ جواهري وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مما ادى إلى خروج محطة الجواهري (132) عن العمل، اضافة الى خروج محطة توليد الحيدرية “.

واضافت ان “كوادر الوزارة تمكنت من اعادة محطة توليد الحيدرية الى العمل في حين بقي خط جواهري /حيدرية (132) فولت خارج عن العمل مما أدى الى تأثير تجهيز المواطنين في مناطق (حي النصر،وابو طالب ،والميلاد، والمكرمة ) ، مبينة أن “جهود كوادر وزارة الكهرباء ما زالت متواصلة في العمل لاعادة الخط المذكور الى العمل إنشاء الله في وقت قريب “. (النهاية)