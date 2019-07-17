الكهرباء تعلن تحقيق “أعلى” إنتاج للطاقة منذ تأسيس المنظومة الوطنية

(المستقلة) … أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، أنها حققت “أعلى” إنتاج للطاقة منذ تأسيس منظومة الكهرباء الوطنية، مبينةً أن ذلك أسهم بزيادة ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في سياق تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن “إنتاج الطاقة في البلاد بلغ حالياً 19 ألفا و100 ميغاواط”، معتبراً إياه “الأعلى والأول منذ تأسيس منظومة الكهرباء الوطنية”.

وأشار المدرس، إلى أن ذلك “أسهم برفع ساعات التجهيز لبغداد والمحافظات”، مضيفاً أن “الزيادة في الإنتاج مستمرة من خلال إدخال وحدات توليدية جديدة”.

وبين، أن “كميات الانتاج المتوفرة كان من الممكن أن توفر تجهيزاً على مدار الساعة في حال الحد من حجم الضائعات البالغة 60 بالمئة”، عازياً الضائعات إلى “تجاوز المواطنين على مفاصل الشبكة وعدم نصب العدادات والعزوف عن تسديد أجور الجباية”.

وأضاف، أن “وزارته ومن خلال خارطة الطريق التي أعدتها مع شركة سيمنس الألمانية، أعدت برنامجا للقضاء على ذلك من خلال اختيار عدد من المناطق المنتخبة وتطبيق تجربة نصب المقاييس الذكية لضمان عدم الهدر بالطاقة”.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء، إن “شركة سيمنز العالمية طمأنت العراق بتحقيق إنتاجية أكبر للطاقة في الأشهر المقبلة”.