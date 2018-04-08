الكهرباء تعلن استثناء منطقة من القطع المبرمج

(المستقلة)… اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، استثناء مدينة الكاظمية والطرق الرئيسة المؤدية اليها من القطع المبرمج بمناسبة زيارة موسى الكاظم طيلة ايام الزيارة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) ان الوزير وجه بتشكيل غرفة عمليات لادامة عمل منظومة الطاقة الكهربائية لانجاح زيارة موسى الكاظم.

واضافت انه تم استنفار ملاكات مديريات التوزيع وخطوط نقل الطاقة لاجراء الصيانات على شبكات التوزيع لمدينة الكاظمية والطرق المؤدية اليها، فضلاً عن صيانة انارة المدينة وشوارعها الرئيسة والفرعية والطرق المؤدية اليها، وتم تخصيص فرق صيانة جوالة تعمل على مدار اليوم لغاية انتهاء الزيارة متأهبة للتدخل في حال حدوث اي طارئ.(النهاية)