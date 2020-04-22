الكهرباء تعلن إطلاق الرواتب المتأخرة لموظفي الوزارة من العقود والأجور في بغداد

( المستقلة).. صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى ، يوم الأربعاء، بإطلاق الرواتب المتأخرة لموظفي الوزارة من العقود والأجور في بغداد ونقل المنطقة الوسطى.

وقال موسى في تصريح صحفي أن “وزارة الكهرباء ستطلق، غدا الخميس، الرواتب المتأخرة لموظفيها من العقود والأجور في شركة توزيع كهرباء بغداد وشركة النقل للمنطقة الوسطى”.

وأضاف أن “رواتب العقود والأجور في شركة الإنتاج للمنطقة الوسطى ستطلق بعد تامين الأموال من قبل الوزارة في الأسبوع المقبل”.

وبشان تحويل العقود إلى الملاك الوظيفي، لفت موسى، إلى أن “الوزارة غير قادرة على تحويل العقود من الاستثماري إلى التشغيلي أو تحويلهم على الملاك الدائم”، مؤكدا أن “هذا الإجراء من ضمن صلاحيات وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء”.