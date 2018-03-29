الكهرباء تتهم نائب بتحريض منتسبيها للتظاهر ضدها بهدف تحقيق مكاسب انتخابية

(المستقلة)… اتهمت وزارة الكهرباء عضوا بمجلس النواب لم تسمه بـ”تحريض” منتسبي العقود في وزارة الكهرباء بالتظاهر ضد الوزارة بهدف تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أن لديها خطة عمل لتثبيت العقود وترفض أي مزايدات من أي جهة سياسية كانت او حكومية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إنه “في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الكهرباء من خلال ملاكاتها المتقدمة بزيادة جهد المطالبة بتثبيت جميع العاملين بصيغة العقود وتحويلهم على الملاك الوظيفي الدائم، فضلا عن المطالبات الاخرى بصرف رواتبهم بمناقلة المبالغ من خلال وزارة المالية، الى جانب المساعي الجادة والمقترحات المرفوعة الى مجلس الوزراء ومجلس النواب لاضافة فقرات على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 والاعوام التي سبقته لتثبيت العقود وتسهيل صرف رواتبهم باسناد عدد من أعضاء مجلس النواب الحريصين على مصلحة المواطنين، نتفاجأ بتصريحات وتحريضات احد اعضاء مجلس النواب لعدد من المغرر بهم من منتسبي العقود بالتظاهر ضد الوزارة والتنكيل والتهجم بكلمات خارج السلوكيات الاخلاقية ضد مسؤوليها بهدف تحقيق مكاسب انتخابية”.

وأضافت الوزارة أنها “على علم ويقين بأنه (النائب) على دراية بأن الموضوع الخاص بالعقود والرواتب خارج ارادة الوزارة، فضلاً عن علمه بان الوزير الفهداوي والملاكات المتقدمة في الوزارة بذلت وتبذل قصارى الجهود لتحقيق هذا الهدف، ولم يتعاون مع الوزارة لمساعدتها في تسريع الاجراءات مع وزارة المالية”.

وأكدت الوزارة “تمسكها بابنائها من منتسبي العقود وتستنكر وتشجب التصريحات غير المسؤولة التي تهدف الى اثارة العواطف لتحقيق مكاسب انتخابية، وترفض التصريحات التضليلية الصادرة من أي جهة غير رسمية لديها مقاصد ترويجية وشخصية”، موضحة أن “لديها خطة عمل لتثبيت العقود وترفض أي مزايدات على ابنائها من أي جهة سياسية كانت او حكومية”.(النهاية)