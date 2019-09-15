الكهرباء تتعاقد مع هيئة الربط الخليجي لإنشاء خطي استيراد من المنظومة الخليجية

(المستقلة)..ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة ٢٠١٩، أبرمت وزارة الكهرباء ، اليوم الأحد، عقداً مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (٤٠٠) ك.ف، و مثل وزارة الكهرباء بابرام العقد الوزير لؤي الخطيب، ومثل هيئة الربط الخليجي رئيسها احمد ابراهيم.

وتتحمل هيئة الربط الخليجي كلفة إنشاء الخطين، الذين سيكونان بطول، (٣٠٠ كم)، مقسمة على مسافتين، داخل العراق (٨٠ كم)، وداخل دولة الكويت (٢٢٠ كم)، يتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية، (محطة الفاو التحويلية) (٤٠٠ ك.ف)، من جهة، وتكون امتداد للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبنفس المواصفات الفنية، المحددة (١٨٠٠ MVA).

ومن المؤمل استيراد (٥٠٠) ميكاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف ٢٠٢٠، وباسعار السوق الخليجية التنافسية التي سيتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز.

وتضمن الاتفاق بمرحلته الثانية، إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر) (HVDC)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين اوربا..