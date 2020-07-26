الكهرباء : انجزنا 80% من اعمال مشروع الربط العراقي – الخليجي

المستقلة … أنجزت ملاكات وزارة الكهرباء، 80 بالمئة من الاعمال المنوطة بها ضمن مشروع الربط (العراقي – الخليجي)، لافتة الى انه تم تكليف احدى الشركات الايطالية بدراسة جدوى مشروع الربط مع السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي بتصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، ان “موضوع الربط الكهربائي العراقي الخليجي، يضم جملة من الالتزامات على الجانبين، لا سيما ان المشروع يمتد لمسافة تقارب 300 كيلومتر، 80 كيلومترا منها داخل العراق، والباقي داخل اراضي الكويت”، موضحا ان “العراق انجز 80 بالمئة من المشروع المتضمن مد خطين وبناء محطة ثانوية”.

واضاف ان “الملاكات نجحت بانجاز خط (الفاو – ابو فلوس) القديم وبناء محطة الفاو الثانوية 400 كي في، وانجزت60 بالمئة من الخط الثاني (الفاو – ابو فلوس) الجديد”، مشيرا الى ان “اعمال الربط الكهربائي من قبل الجانب الخليجي توقفت في المدة الماضية بسبب جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية وتدني اسعار النفط، إذ كان من المتوقع دخول 500 ميغا واط كمرحلة أولى لمحافظة البصرة من خلال المشروع في شهر تشرين الأول من العام الحالي”.

وأكد “عقد سلسلة اجتماعات بين الجانبين برعاية حكومية لمعاودة العمل بالمشروع الحيوي”، لافتا الى ان “انجاز المشروع يتطلب (12-14) شهرا فيما لو بدأ العمل حالياً ليتسنى بعدها تجهيز محافظة البصرة بـ 500 ميغا واط”، موضحا ان “المشروع يتضمن مراحل عدة وصولا لتحقيق هدفه وهو اني كون العراق بلدا ممررا للطاقة ما سيتيح للشبكة الوطنية المرونة والموثوقية اضافة الى اسهامه بتحقيق مردودات اقتصادية وامكانية الفائدة من الطاقة المتاحة عند حاجة العراق اليها”.

وكشف الناطق باسم الكهرباء عن “وجود اتفاقية للعراق مع السعودية للربط الكهربائي الثنائي”، مشيرا الى انها “قيد الدراسة والتخطيط الفني، اذ كلفت احدى الشركات الايطالية بدراسة الجدوى الاقتصادية الغنية للمشروع”.