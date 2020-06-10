المستقلة .. توقعت وزارة الكهرباء، ارتفاع انتاجها من الطاقة خلال المدة القليلة المقبلة، الى 19 الف و500 ميغاواط، مؤكدة ان انتاجها الحالي يبلغ 17 الفا و500 ميغاواط ما يؤهلها لتجهيز المواطنين بين 16 و 18 ساعة يوميا.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي بتصريح لوسائل اعلامية حكومية تابعته المستقلة , ان وزارته “حريصة بالحفاظ على ما تحقق من قفزة بالانتاج للعام الماضي، وساعية لادامته من خلال رفع معدلات الانتاج للعام الحالي، برغم تداعيات الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد وعدم اقرار الموازنة والتي اثرت سلبا في واقع المنظومة”.

واضاف ان “الانتاج حاليا يصل الى 17 الفا و500 ميغاواط، ما يتيح تجهيز المواطنين بين 17 و 18 ساعة يوميا”، مشيرا الى ان “ساعات التجهيز تتفاوت بين منطقة واخرى وحسب كفاءة شبكات التوزيع”.

واكد ان وزارته “تتجه لادخال عدد من الوحدات التوليدية الجديدة لرفد المنظومة بطاقات اضافية، بعد نجاحها مؤخرا بادخال الوحدتين الاولى والثانية من محطة السماوة لرفد المنظومة بعد ربطها ب250 ميغاواط، وادخال الوحدة الاولى بمحطة الناصرية بطاقة 125 ميغاواط”.

وشدد العبادي على ان “التحديات التي واجهتها الوزارة واهمها الاوضاع الصحية والاقتصادية، اخرت اعمال الصيانة الدورية للوحدات التوليدية، ما اجبرها على الانتقال من الخطط الستراتيجية الى البديلة وباعتماد جهودها الذاتية، والتي نوه بانها ستسهم خلال المدة القليلة المقبلة، بزيادة الانتاج باعتماد ادخال وحدات جديدة بمحطتي الناصرية والقدس، وعدد اخر منها في طور الصيانة حاليا، متوقعا ارتفاع الانتاج للمدة القليلة المقبلة، الى 19 الفا و500 ميغاواط”، منوها الى ان “طموح وزارته كان بلوغ انتاجها ال 22 الفا خلال 2020، بيد ان تداعيات الاوضاع الراهنة حالت دون ذلك”.