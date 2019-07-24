الكمارك : قرار مجلس الوزراء بتصديق شهادة المنشأ من الملحقيات التجارية مقترح من وزارة التجارة

(المستقلة).. اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٢٤ ان المطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية جاء بناء على توصية وزارة التجارة /دائرة العلاقات الأقتصادية الخارجية الى مجلس الوزراء و الذي اقره في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ .

وقالت الهيئة في بيان لها ، ان قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٩ المتخذ بناء على مقترح من وزارة التجارة في الجلسة التاسعة عشر الغى الفقرة (٥) من المحور الاول من قرار مجلس الوزراء رقم(٣٣٦) لسنة ٢٠١٨ والذي اقر الأكتفاء بمصادقة غرف التجارة والصناعة في بلد المنشأ والبلد الوسيط .

واكدت بأنها جهة تنفيذية تخضع للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتنفيذها .

واشارت الكمارك في بيانها الى أنها شرعت بالعمل بالقرار المذكور في كافة المراكز الكمركية وبدأت بالمطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية العراقية في بلد المنشأ بأعتبارها الجهة المسؤولة على تنفيذ القرار انفا .