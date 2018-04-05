ضبط مواد مخدرة في منفذي الشيب والشلامجة

(المستقلة)..أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن ضبط مسافر ايراني الجنسية وبحوزته مادة مخدرة نوع ( كرستال ) .

وقالت الهيئة في بيان لها،اليوم، انها استطاعت ضبط المسافر الإيراني اليوم الخميس في منفذ الشيب،بالتعاون مع منتسبي شرطة الكمارك.

واشارت الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

كما أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن ضبط مسافرين اثنين عراقيين الجنسية في منفذ الشلامجة وبحوزتهم مواد مخدرة . وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

يذكر أن الهيئة العامة للكمارك تعلن بين الحين والآخر عن ضبط مواد ممنوعة ومهربة في كافة المراكز الكمركية ضمن إجراءات دقيقة تقوم للقضاء دخول كافة المواد الممنوعة إلى البلد