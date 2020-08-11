ضبط حاوية جبس بطاطا ممنوع من الاستيراد لحماية المنتج المحلي

(المستقلة) …أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط ارسالية جبس بطاطا مستورد ممنوع من الاستيراد في مركز جمرك ام قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء أن “السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية حجم (٤٠) قدم تحتوي جبس البطاطا ممنوع من الاستيراد لحماية المنتج المحلي مستورد خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة”.

وأضافت، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ”. (النهاية)