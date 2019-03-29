الكمارك تنفي هروب مديرها العام وتؤكد: أنه في إجازة رسمية

(المستقلة).. نفت الهيئة العامة للكمارك ما وصفته بشائعات بثتها صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفر مديرها العام إلى خارج البلاد .

وقال بيان عن الهيئة أن المدير العام الهيئة منذر أسد “سافر متوجها إلى جمهورية المانيا بعد أستحصال موافقة رسمية على اجازة لغرض إجراء فحوصات طبية وسيعود لمزاولة مهامه بعد اتمام إجازته”.

واضاف “أن مهاجمة المدير العام من قبل جيوش إلكترونية وصفحات تواصل إجتماعي ممولة من قبل فاسدين دليل على أن قافلة الإصلاحات تسير بالإتجاه الصحيح وأن إدارة الهيئة ماضية قُدماً في تنفيذ مشروع تحديث وتطوير الكمارك ولن تخضع للإبتزاز من اجل التراجع عن خططها وقراراتها”.

وأوضح البيان “أن الهيئة تتعرض لضغوطات كبيرة من شخصيات وجهات متنفذة لتمرير طلبات غير قانونية منها ما يتعلق بإعفاء بضائع من الرسوم الكمركية ووساطات لنقل موظفين فاسدين الى مراكز حدودية وغيرها من طلبات وان عدم تلبيتها خلق لنا اعداء”.

ودعت الهيئة الى إستسقاء المعلومة من مصادرها الحقيقية وأنها ستباشر فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعاوى قضائية بحق مروجي الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة .