الكمارك تقرر تسوية الوضع القانوني للسيارات المسجلة فوق سنة موديلها (المعلايه)

(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس 2018/5/10 عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بشأن السيارات المسجلة فوق سنة موديلها والمعروفة بمصطلح ((المعلايه )) .

وقال بيان عن الكمارك أن تسوية الوضع القانوني لها سيكون وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 115 لسنة 2018 وذلك من خلال تشكيل لجان مختصة في كمرك المنطقة الجنوبية تقوم بكافة الاجراءات المطلوبة فيما يخص اجراء عملية الكشف والتدقيق لسنة الموديل الحقيقي للمركبة وتثبيته في السجلات و أرسال كافة البيانات بقرص مدمج الى مديرية المرور العامة لأتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتسجيلها وفقا للقرار انفا .

ومن الجدير بالذكر ، ان الهيئة وجهت بأرسال كافة المركبات المسجلة وغير المسجلة والمخالفة لأحكام القرار 432 لسنة 2012 والتي دخلت من منفذ كمرك المنطقة الجنوبية حصرا لغاية 2016/12/31 الى دائرة كمرك المنطقة الجنوبية لغرض أجراء تسوية الرسوم الكمركية خلال فترة ثلاثة أشهر وذلك من تاريخ صدور هذا القرار في ٣/٢٨ ولغاية ٢٠١٨/٦/٢٨ .