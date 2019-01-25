الكمارك تعيد أرساليتي سيراميك لفشلها بالفحص المختبري

(المستقلة) اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن قيام مركز كمرك المنذرية الحدودي اليوم الخميس ٢٠١٩/١/٢٤ باعادة أرسالية سيراميك و أرسالية من حجر المرمر ذات منشأ ايراني لفشلها في الفحوصات المختبرية .

وذكر بيان للهيئة “أن جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط ابلغنا بكتاب رسمي بفشل هذه الأرساليات وفقا لفحوصات أجراها الجهاز أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات العراقية .

وقالت الهيئة أنها قامت باتخأذ الأجراءات القانونية وفقا للتعليمات النافذة وتم اعادتها الى الجانب الأيراني.

وأضافت الهيئة انها تطبق القوانين والتعليمات النافذة وأن من أولوياتها حماية المستهلك العراقي من خلال تكثيف إجراءاتها للحد من دخول المواد المخالفة للمواصفات العراقية .